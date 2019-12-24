Американский боксер Флойд Мейвезер признан спортсменом, заработавшим больше всех в уходящем десятилетии. Он получил около 910 млн долларов. При этом за два боя - с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором - непобежденный чемпион получил около 500 млн евро.
Также в десятку самых высокооплачиваемых по версии Forbes вошли футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, баскетболисты Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, теннисист Роджер Федерер, гольфисты Тайгер Вудс и Фил Микельсон, боксер Мэнни Пакьяо и гонщик Льюис Хэмилтон.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.