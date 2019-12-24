"Ордабасы" исключен из еврокубков, "Црвена Звезда" оштрафована УЕФА

УЕФА вынес наказание казахстанскому клубу "Ордабасы" из-за нарушений правил финансового fair play. Команда пропустит сезон-2020/21. Кроме того, команда заплатит 100 тысяч евро штрафа, сообщает пресс-служба организации.

Наказания "Ордабасы" может избежать, если до 31 января 2020 года погасит задолженность по состоянию на 30 сентября. "Ордабасы" в завершившемся чемпионате Казахстана занял третье место и должен был представлять страну в еврокубках.

УЕФА также из-за нарушений правил финансового fair play оштрафовал "Олимпию" (Любляна) и "Црвену Звезду" (Белград) на 75 и 50 тысяч евро соответственно.