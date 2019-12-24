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Источник Правда.Ру

СБР не может гарантировать участие Логинова в Олимпиаде

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не смог точно ответить на вопрос об участии биатлониста Александра Логинова в крупных международных соревнованиях. Лидер сборной России может пропустить Олимпиаду и чемпионат мира из-за того, что ранее отбывал дисквалификацию за допинг.

9 декабря WADA вынесло санкции в отношении России. Команде запрещено участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх на протяжении четырех лет. Российские спортсмены под нейтральным флагом могут это сделать, но они должны получить специальные разрешения. Критерии отбора установит WADA.

"Пока трудно говорить, мы не видим персонофикацию. Пока нет конкретики, не назван список. Даже в Международном союзе биатлонистов (IBU), с которым мы встречались в Хохфильцене, говорят, что никакой информации не получали. И сейчас говорить про Логинова или кого-то еще нельзя. Вспомните, что у нас на Игры в Пхенчхане не были допущены практически все. И вот вопрос: пойдут ли они этим методом, составляя список, кто допущен, а кто — нет?" — сказал Драчев журналистам.

Отметим, на зимней Олимпиаде-2018 спортсмены из России с допинговым прошлым не были допущены до соревнований, даже если полностью на тот момент отбыли срок наказания.

Темы wada биатлон александр логинов wada против россии: допинговый скандал
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