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Фигуристка Загорски рассказала о жизни в России

Спорт » Фигурное катание

Фигуристка Тиффани Загорски рассказала о том, как ей на самом деле живется в России. Уроженка Великобритании ранее выступала за Францию, а в 2013 году переехала в Россию, где выступает с Джонатаном Гурейро. Гражданство девушка получила в 2016 году.

"Здесь мне комфортно и спокойно. Не то чтобы я сказала: "Я дома". Но здесь я чувствую себя больше русской, чем, например, француженкой во Франции. Я снимаю квартиру, потом, возможно, обзаведусь в Москве собственным жильем, но пока я к этому не готова.

За Россию сложнее кататься, чем за другую страну — Австралию, Англию. Да и взрослые мы уже. Но мы решили так — лучше бороться за первые позиции в России, чем быть первым номером в любой другой стране", — заявила Загорски в интервью ТАСС.

С 26 декабря по 29 января Загорски и Гурейро примут участие в чемпионате России по фигурному катанию.

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Темы фигурное катание тиффани загорски/джонатан гурейро чемпионат россии по фигурному катанию
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