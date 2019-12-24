Фигуристка Тиффани Загорски рассказала о том, как ей на самом деле живется в России. Уроженка Великобритании ранее выступала за Францию, а в 2013 году переехала в Россию, где выступает с Джонатаном Гурейро. Гражданство девушка получила в 2016 году.

"Здесь мне комфортно и спокойно. Не то чтобы я сказала: "Я дома". Но здесь я чувствую себя больше русской, чем, например, француженкой во Франции. Я снимаю квартиру, потом, возможно, обзаведусь в Москве собственным жильем, но пока я к этому не готова.

За Россию сложнее кататься, чем за другую страну — Австралию, Англию. Да и взрослые мы уже. Но мы решили так — лучше бороться за первые позиции в России, чем быть первым номером в любой другой стране", — заявила Загорски в интервью ТАСС.