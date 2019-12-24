"Краснодар" назвал цену на Игнатьева

"Краснодар" готовится к переговорам по трансферу нападающего Ивана Игнетьева. "Быки" назвали цену на футболиста. Клуб готов продать форварда за 8 млн евро, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, ранее "Краснодар" не соглашался снижать цену на футболиста с 20 млн евро. Несколько клубов действительно проявляют интерес к нападающему.

20-летний Игнатьев в этом сезоне провел 17 матчей, в которых забил пять мячей. Футболист является воспитанником академии "Краснодара".