"Краснодар" готовится к переговорам по трансферу нападающего Ивана Игнетьева. "Быки" назвали цену на футболиста. Клуб готов продать форварда за 8 млн евро, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, ранее "Краснодар" не соглашался снижать цену на футболиста с 20 млн евро. Несколько клубов действительно проявляют интерес к нападающему.
20-летний Игнатьев в этом сезоне провел 17 матчей, в которых забил пять мячей. Футболист является воспитанником академии "Краснодара".
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