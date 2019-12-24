Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске. Турнир начинается 26 декабря, решение об участии пока не принято. О проблемах победительницы финала Гран-при рассказал журналист Василий Конов.

"Участие Алёны Косторной, по неподтверждённым слухам, в чемпионате России под вопросом. Это одна из самых обсуждаемых кулуарных тем. Окончательного решения нет, как нет и подтверждения данной информации. Пока это всё на уровне слухов", - написал Конов в своем телеграм-канале.

Отметим, чемпионат России является отборочным этапом на чемпионат Европы. Этот турнир состоится с 20 по 26 января в австрийском Граце.

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