Губерниев назвал Тихонова "старым пердуном"

Биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова по поводу назначения Валерия Пальховского на должность вице-президента СБР. Ранее правление СБР определило специалиста заниматься обеспечением деятельности сборных команд.

"У меня есть сомнения, что этот человек может чем-то помочь на должности вице-президента СБР по обеспечению. Чем он может помочь? Он создаст дополнительные интриги. Назначение Польховского — огромный минус для нашего биатлона", — заявил Тихонов в интервью "Р-Спорт".

После этого запись о назначении Польховского Губерниев оставил в своем телеграм-канале.

"Назначение Валерия Польховского вице-президентом СБР — огромный плюс для нашего биатлона! Сомнений в этом нет. И завывания старого пердуна только подтверждают правильность решения!" — написал Губерниев.

Ранее правление СБР утвердило состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону.