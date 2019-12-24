Правление СБР исключило Малышко и Воронину из состава сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что правление организации утвердило состав национальной команды на Кубок мира и Кубок IBU.

В мужской сборной Дмитрия Малышко заменил Саид Халили, который удачно выступил в Кубке IBU. В женской команде вместо Тамары Ворониной выступит Ирина Старых.

Два этапа в январе состоятся в Германии. Соревнования примут Оберхоф (9-12 января) и Рупольдинг (16-19 января). Также гонки пройдут в Поклюке с 23 по 26 января.

После январских этапов состоится чемпионат мира по биатлону в Антерсельве.

Состав сборной России на январские этапы Кубка мира

В состав мужской команды вошли:

Александр Логинов.

Матвей Елисеев.

Саид Халили.

Евгений Гараничев.

Никита Поршнев.

Эдуард Латыпов.

В женскую сборную попали:

Светлана Миронова.

Екатерина Юрлова-Перхт.

Лариса Куклина.

Ирина Старых.

Кристина Резцова.

Состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Мужская команда:

Семен Сучилов.

Кирилл Стрельцов.

Василий Томшин.

Женская команда:

Екатерина Глазырина.

Анастасия Поршнева.

Полина Шевнина.

Анна Никулина.

Остальные спортсмены на Кубок IBU определятся по итогам чемпионата России в Ижевске.