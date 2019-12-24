Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что правление организации утвердило состав национальной команды на Кубок мира и Кубок IBU.
В мужской сборной Дмитрия Малышко заменил Саид Халили, который удачно выступил в Кубке IBU. В женской команде вместо Тамары Ворониной выступит Ирина Старых.
Два этапа в январе состоятся в Германии. Соревнования примут Оберхоф (9-12 января) и Рупольдинг (16-19 января). Также гонки пройдут в Поклюке с 23 по 26 января.
После январских этапов состоится чемпионат мира по биатлону в Антерсельве.
В состав мужской команды вошли:
В женскую сборную попали:
Мужская команда:
Женская команда:
Остальные спортсмены на Кубок IBU определятся по итогам чемпионата России в Ижевске.
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