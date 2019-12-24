Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по шайбам на выезде

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в выездном матче против "Бостона" забросил одну шайбу. Это не помогло "Кэпиталз": команда проиграла со счетом 3:7.

Овечкин покорил очередной рубеж. Нападающий вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству забитых голов на выезде. Шайба в ворота "Бостона" стала для него 347-й в карьере.

Кто забил больше Овечкина

Больше Овечкина забросили хоккеисты, которые уже завершили карьеру: