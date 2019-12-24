Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин в выездном матче против "Бостона" забросил одну шайбу. Это не помогло "Кэпиталз": команда проиграла со счетом 3:7.
Овечкин покорил очередной рубеж. Нападающий вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству забитых голов на выезде. Шайба в ворота "Бостона" стала для него 347-й в карьере.
Больше Овечкина забросили хоккеисты, которые уже завершили карьеру:
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