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Источник Правда.Ру

РФС смягчил наказание президента ЦСКА Гинера

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) смягчил наказание для президента ЦСКА Евгения Гинера. Апелляционный комитет частично удовлетворил жалобу руководителя клуба.

Гинеру уменьшили испытательный срок. Также вдвое сокращена сумма штрафа. Дисквалификация оставлена в силе — президент армейцев отстранен от футбольной деятельности на 9 месяцев.

"В связи с допущенными Гинером нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на девять месяцев, при этом три месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а шесть месяцев — условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", — говорится в сообщении РФС.

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