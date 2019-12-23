Российская легкоатлетка Мария Ласицкене была признана лучшей в 2019 году. Голосование прошло на конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и в социальной сети "Вконтакте".
Россиянка одержала 21 победу на турнирах в уходящем году. Она была лучшей в финале Бриллиантовой лиги и чемпионате мира в Дохе. Лучший результат сезона у Ласицкене - 2 метра 6 сантиметров.
Также были названы лауреаты в других номинациях:
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