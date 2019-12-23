ВФЛА признала Ласицкене лучшей легкоатлеткой года

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене была признана лучшей в 2019 году. Голосование прошло на конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и в социальной сети "Вконтакте".

Россиянка одержала 21 победу на турнирах в уходящем году. Она была лучшей в финале Бриллиантовой лиги и чемпионате мира в Дохе. Лучший результат сезона у Ласицкене - 2 метра 6 сантиметров.

Также были названы лауреаты в других номинациях: