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ВФЛА признала Ласицкене лучшей легкоатлеткой года

Спорт

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене была признана лучшей в 2019 году. Голосование прошло на конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и в социальной сети "Вконтакте".

Россиянка одержала 21 победу на турнирах в уходящем году. Она была лучшей в финале Бриллиантовой лиги и чемпионате мира в Дохе. Лучший результат сезона у Ласицкене - 2 метра 6 сантиметров.

Также были названы лауреаты в других номинациях:

  • лучший тренер - Геннадий Габрилян (работает с Ласицкене),
  • спортсмен года - Сергей Шубенков (барьерист),
  • лучшая молодая спортсменка - Полина Миллер (бегунья на 400 м),
  • лучший тренер резерва - Надежда Клевцова (работает с Миллер),
  • лучший молодой спортсмен - Василий Мизинов (ходьба на 20 км),
  • "За волю к победе" - Анжелика Сидорова (прыжки с шестом).
вфла мария ласицкене легкая атлетика
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