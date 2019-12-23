Попова и Мозгов снялись с чемпионата России по фигурному катанию

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов отказались от выступлений на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования с 26 по 29 декабря состоятся в Красноярске.

Танцевальный дуэт взял отвод из-за состояния здоровья Мозгова. Об этом сам спортсмен рассказал на странице в Instagram.

"Наша пара не выступит на чемпионате России в Красноярске. Тяжело было в 2016 году наблюдать за главным стартом сезона со стороны, в этот раз будет еще сложнее. Я умоляю Бетину простить меня за то, что из-за меня мы не поедем на чемпионат России. Прошу прощения у всех болельщиков, что по состоянию моего здоровья мы не сможем присутствовать на чемпионате. Будем наблюдать со стороны и желаем всем удачи", - написал на своей странице Мозгов.

Таким образом, на чемпионате России осталось 14 танцевальных дуэтов. Попова и Мозгов ранее дважды занимали четвертое место в этом соревновании.

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