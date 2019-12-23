Российский специалист Юрий Ковтун войдет в тренерский штаб "Урала" из Екатеринбурга. Он назначен одним из помощников главного тренера Дмитрия Парфенова.
Последним местом работы Ковтуна было московское "Динамо". Тренер был ассистентом Юрия Калитвинцева.
Ковтун и Парфенов знакомы по игре за "Спартак". Вместе они выступали с 1999 по 2005 год. Защитник провел за сборную России 50 матчей и забил два гола.
После завершения игровой карьеры Ковтун входил в тренерский штаб клубов МВД России, белгородский "Салют", нижегородская "Волга", подмосковный "Тосно", московское "Динамо".
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