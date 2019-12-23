Экс-футболист "Спартака" Ковтун вошел в тренерский штаб "Урала"

Российский специалист Юрий Ковтун войдет в тренерский штаб "Урала" из Екатеринбурга. Он назначен одним из помощников главного тренера Дмитрия Парфенова.

Последним местом работы Ковтуна было московское "Динамо". Тренер был ассистентом Юрия Калитвинцева.

Ковтун и Парфенов знакомы по игре за "Спартак". Вместе они выступали с 1999 по 2005 год. Защитник провел за сборную России 50 матчей и забил два гола.

После завершения игровой карьеры Ковтун входил в тренерский штаб клубов МВД России, белгородский "Салют", нижегородская "Волга", подмосковный "Тосно", московское "Динамо".