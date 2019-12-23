Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала состав национальной команды на Тур де Ски. Соревнования пройдут с 28 декабря по 5 января.
За мужскую команду выступят:
В составе женской команды выйдут:
Тур де Ски проводится с 2006 года как аналог Тур де Франс среди велогонщиков. По разу серию выигрывали россияне - Сергей Устюгов и Александр Большунов.
В этом сезоне запланированы две гонки с массовым стартом (классическим и свободным стилем), две спринтерские гонки (классика, свободный стиль), гонка с интервальным стартом (свободный стиль) и гонка преследования (классика). Завершатся соревнования масс-стартом.
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