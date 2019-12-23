Опубликован состав сборной России на Тур де Ски

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала состав национальной команды на Тур де Ски. Соревнования пройдут с 28 декабря по 5 января.

Состав сборной России на Тур де Ски

За мужскую команду выступят:

Александр Большунов.

Сергей Устюгов.

Андрей Ларьков.

Артем Мальцев.

Андрей Мельниченко.

Глеб Ретивых.

Денис Спицов.

Иван Якимушкин.

В составе женской команды выйдут:

Наталья Непряева.

Диана Головань.

Лидия Дуркина.

Алиса Жамбалова.

Анна Жеребятьева.

Яна Кирпиченко.

Анна Нечаевская.

Тур де Ски

Тур де Ски проводится с 2006 года как аналог Тур де Франс среди велогонщиков. По разу серию выигрывали россияне - Сергей Устюгов и Александр Большунов.

В этом сезоне запланированы две гонки с массовым стартом (классическим и свободным стилем), две спринтерские гонки (классика, свободный стиль), гонка с интервальным стартом (свободный стиль) и гонка преследования (классика). Завершатся соревнования масс-стартом.