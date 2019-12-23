"Барселона" заняла первое место среди всех спортивных клубов по уровню заработной платы, выплачиваемой игрокам. Такой вывод сделало издание Sporting Intelligence, которое специализируется на исследованиях в области спортивного менеджмента.
Тройку клубов по величине зарплат занимают футбольные "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Остальные места в десятке у представителей НБА. Самые высокооплачиваемые игроки в "Портленде".
Список составлен без учета бонусов. Игроки "Барселоны" в среднем получают 11,081 млн евро.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.