Многие члены правления Союза биатлонистов России (СБР) не доверяют решению тренерского штаба по поводу состава команды на январские этапы Кубка мира. По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
Ранее сообщалось, что состав мужской команды не претерпит изменений по сравнению с декабрьскими этапами. Вместе с тем на этапы пробился Карим Халили, который стал лучшим из россиян на этапах Кубка IBU.
Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев не выполнили требования отбора на январские этапы. В команду они попали тренерским решением.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.