Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России

Многие члены правления Союза биатлонистов России (СБР) не доверяют решению тренерского штаба по поводу состава команды на январские этапы Кубка мира. По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.

Ранее сообщалось, что состав мужской команды не претерпит изменений по сравнению с декабрьскими этапами. Вместе с тем на этапы пробился Карим Халили, который стал лучшим из россиян на этапах Кубка IBU.

Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев не выполнили требования отбора на январские этапы. В команду они попали тренерским решением.