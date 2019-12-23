ФИФА запретила "Ливерпулю" праздновать победу с болельщиками

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила футболистам "Ливерпуля" отпраздновать победу в Клубном чемпионате мира. "Красные" выиграли в финале у "Фламенго" со счетом 1:0, единственный гол забил Роберто Фирмино.

Футболисты "Ливерпуля" отпраздновали победу на поле, после чего хотели подойти к трибунам, на которых находились английские фанаты. Болельщики преодолели 1500 километров.

Когда главный тренер Юрген Клопп и футболисты пытались подойти к поклонникам, представители ФИФА не жали этого сделать. "Ливерпуль" был возмущён таким решением ФИФА и назвал подобное поведение абсурдным и нелепым. Игроки были вынуждены продолжить празднование на поле вдали от болельщиков.