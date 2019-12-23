Три российских шахматиста попали на турнир претендентов

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала состав турнира претендентов. Восемь гроссмейстеров поспорят за право участия в матче за шахматную корону. Турнир состоится в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля 2020 года.

Чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. Он выиграл три матча за шахматную корону подряд. Норвежец встретится с победителем турнира претендентов в ОАЭ или Аргентине.

Состав турнира претендентов