Самуэльссон удивлён молчанием российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о своей реакции на решение WADA по России. По его мнению, российские спортсмены должны более активно высказывать свою позицию. Олимпийский чемпион считает, что россияне молчат по поводу допингового скандала.

"Печально, что так мало россиян задают вопросы властям. Ведь спортсмены в данной ситуации наиболее уязвлённые. Им сейчас совсем непросто и невесело. Они даже не знают, будут ли соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. И я считаю, что было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлён их молчанием", — приводит слова Самуэльссона "Спорт-Экспресс".

9 декабря Всемирное антидопинговое агентство решило дисквалифицировать Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Поводом для санкций стали манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.