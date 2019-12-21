WADA не отменит решение о дисквалификации российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство прокомментировало результаты расследования Следственного комитета России, согласно которым экс-глава московского антидопингового агентства Григорий Родченков может быть причастен к фальсификациям допинг-проб российских спортсменов.

Пресс-служба WADA отметила, что в организации все равно придерживаются решения, которое было вынесено 9 декабря. Речь идет о решении отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК России обнаружил факты вмешательства в базу данных результатов допинг-проб российских спортсменов с ip-адресов Германии и США. Также "Правда.Ру" оповещала читателей о том, что WADA отказалось предоставить базу данных, полученную от Григория Родченкова, для проведения экспертизы.