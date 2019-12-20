Лондонский "Арсенал" назначил главным тренером помощника Гвардьолы

Экс-футболист лондонского "Арсенала" Микель Артета стал главным тренером команды. Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба "канониров".

Артета - 20-й тренер в истории "Арсенала". Ранее команду в качестве исполняющего обязанности возглавлял Фредрик Юнберг.

37-летний испанец ранее работал помощником Хосепа Гвардьолы в "Манчестер Сити". С 2011 по 2016 год провел 150 матчей за "Арсенал", в которых забил 16 мячей.

"Арсенал" на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В Лиге Европы команда удачно прошла групповой турнир. В 1/16 финала "канониры" встретятся с греческим "Олимпиакосом".