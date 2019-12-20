Россиянка, сказавшая о "правильном допинге", выиграла чемпионат Украины

Анастасия Шаботова, 13-летняя российская фигуристка выиграла чемпионат Украины. Ранее она получила разрешение от федерации Москвы на выступления за украинскую команду.

Шаботова стала известна после того, как во время общения с болельщиками в Instagram высказала свои мысли о допинге. По словам 13-летней спортсменки, для хороших результатов необходимо "выпить много допинга". При этом, по ее мнению, "надо пить правильный допинг". Позже фигуристка извинилась за свои словам.

Во время произвольной программы Шаботова пыталась выполнить тройной аксель, но не смогла этого сделать. Несмотря на падение, фигуристка выиграла чемпионат.