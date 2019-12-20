Спринт в Анси: Миронова под дождем остановилась в шаге от пьедестала

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси состоялась спринтерская гонка у женщин. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая заняла четвертое место. На двух огневых рубежах она закрыла все мишени и отстала от лидера на 22,5 секунды.

Победу в гонке с одним промахом одержала норвежка Тириль Экхофф. Второе место заняла француженка Жюстин Бреза (отставание 6,2 секунды, без промахов). Третьей стала чешка Маркета Давидова (отставание 20,5 секунды, без промахов).

Кроме Мироновой, ни одна из россиянок в десятку не попала. Участие в гонке принимали Екатерина Юрлова, Лариса Куклина, Тамара Воронина и Кристина Резцова.