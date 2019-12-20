КХЛ назвала имена тренеров на Матч звезд

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала тренеров на Матч звезд. Игры между командами дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева состоятся 18 и 19 января в Москве.

Руководить командой дивизиона Боброва будет тренер СКА Алексей Кудашов, дивизиона Тарасова - Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова - Дмитрий Квартальнов ("Ак Барс"), дивизиона Чернышева - Боб Хартли ("Авангард").

Никитин в третий раз подряд стал тренером Матча звезд, Хартли во второй год подряд возглавит дивизион Чернышева. Для Кудашова это будет третий Матч звезд КХЛ. Квартальнов возвращается на Матч звезд спустя три года.