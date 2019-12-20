России отдали клубный чемпионат мира по пляжному футболу

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу состоится в Москве с 12 по 16 февраля. Такое решение приняла Всемирная организация пляжного футбола (BSWW).

В клубном чемпионате мира примут участие восемь команд, которые будут разделены на две группы. После группового турнира состоятся полуфиналы и финал.

В 2019 году клубный чемпионат мира уже проходил в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря постановил, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. У российской стороны еще есть время, чтобы обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).