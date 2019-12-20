Селихов не сыграет за "Спартак" до мая

Голкипер "Спартака" Александр Селихов не сможет помочь своей команде до мая 2020 года. По информации "Чемпионата", футболист вернется к занятиям в общей группе в марте, но еще некоторое время ему понадобится, чтобы набрать форму.

Селихов в этом сезоне не провел ни одного матча за "Спартак". В прошлом отыграл шесть матчей.

Голкипер пропустил столько времени из-за травмы ахиллового сухожилия. В сентябре у него случился рецидив, после чего в Хельсинки была сделана операция.

"Спартак" занимает 10-е место в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. У подопечных Доменико Тедеско в активе 22 очка в 19 турах чемпионата.