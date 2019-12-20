Бой в ЮАР отменили после того, как боксер выпал за пределы ринга

Южноафриканский боксер Руан Виссер стал участником курьезного эпизода, приведшего к отмене его боя с Тианом Фиком. Спортсмены уже вышли на ринг, но Виссер упал за его пределы. Перед поединком боксер решил проверить канаты, которые его веса не выдержали.



Боксер упал за пределы ринга.

Виссер получил небольшие повреждения, но бой пришлось отменить. Боксер является чемпионом ЮАР в тяжелом весе. Ранее он принимал участие в тренировочном лагере братьев Кличко.

Ранее Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара.