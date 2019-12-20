Немецкому доктору предъявили обвинения в создании допинговой сети

Мюнхенская прокуратура предъявила обвинения врачу Марку Шмидту, который попал в допинговый скандал.

В 2018 году во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде немецкая полиция задержала спортсменов, которые были уличены в применении кровяного допинга.

Среди них оказались два эстонских лыжника и спортсмен из Казахстана. Задержанные подтвердили, что пользовались услугами доктора Шмидта, сообщает DW.

В результате расследования удалось выяснить, что Шмидт предоставлял допинговые услуги порядка 50-60 спортсменам. Прокуратура утверждает, что заработок доктора за один год составлял от 400 до 900 тысяч евро.

Вместе с Шмидтом обвинения выдвинуты пяти его подчиненным. Также доктора обвинили в нанесении тяжелых телесных повреждений одной из спортсменок.