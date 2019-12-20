Мюнхенская прокуратура предъявила обвинения врачу Марку Шмидту, который попал в допинговый скандал.
В 2018 году во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде немецкая полиция задержала спортсменов, которые были уличены в применении кровяного допинга.
Среди них оказались два эстонских лыжника и спортсмен из Казахстана. Задержанные подтвердили, что пользовались услугами доктора Шмидта, сообщает DW.
В результате расследования удалось выяснить, что Шмидт предоставлял допинговые услуги порядка 50-60 спортсменам. Прокуратура утверждает, что заработок доктора за один год составлял от 400 до 900 тысяч евро.
Вместе с Шмидтом обвинения выдвинуты пяти его подчиненным. Также доктора обвинили в нанесении тяжелых телесных повреждений одной из спортсменок.
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