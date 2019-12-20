МОК лишил украинского тяжелоатлета золота Олимпиады-2012

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий лишен золотой медали, заработанной на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Решение принял МОК по результатам перепроверки допинг-проб.

В анализах Торохтия нашли запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. Этот препарат широко распространен среди тяжелоатлетов. Он помогает наращивать мышечную массу.

Торохтий в ближайшее время будет обязан вернуть медаль. Золото теперь получит спортсмен из Ирана Наваб Насиршелал, серебро - поляк Бартоломей Бонк, бронзу - Руслан Нурудинов из Узбекистана.

Украина на Олимпиаде-2012

Медаль Торохтия - единственная для Украины на Олимпиаде-2012 в тяжелой атлетике.

Всего сборная Украины завоевала на Играх 20 медалей - 6 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых. До решения по Торохтию украинцы занимали 13-е место в медальном зачете.