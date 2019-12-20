Отчет WADA: Россия - пятая страна по количеству допинговых нарушений

Всемирное антидопинговое агентства (WADA) опубликовало отчет, в котором приводится статистика допинговых нарушений за 2017 год. Всего организация проверила 245 232 пробы, из которых положительный результат дали 2749 (1,1%).

WADA в 2017 году выявило 1804 допинговых нарушений. Лидером по этому показателю оказалась Италия (171 нарушение). В пятерку вошли Франция (121), США (103), Бразилия (84) и Россия (83).

Среди российских спортсменов больше других правила нарушали легкоатлеты (21 раз). Также неоднократные нарушения были выявлены среди велогонщиков (7), тяжелоатлетов (6), боксеров и хоккеистов (по 5).

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Поводом для санкций стали возможные нарушения в московской антидопинговой лаборатории. Россия до 30 декабря подаст апелляцию в CAS.