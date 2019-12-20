Чемпионат России откроют фигуристы Тотьмянина и Маринин

Чемпионат России по фигурному катанию будет открыт ледовым шоу, участие в котором примут олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Открытие состоится 26 декабря и будет показано по Первому каналу.

"В церемонии примут участие местные артисты и фигуристы, московский ледовый шоу-коллектив, фигуристы-акробаты из Аргентины и Бразилии, а хедлайнерами церемонии станут олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин", - сообщает ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости