Экс-тренер киевского "Динамо" Хацкевич возглавил "Ротор"

"Ротор" объявил о назначении белорусского специалиста Александра Хацкевича на пост главного тренера команды. Также работу с волгоградцами начнут тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и специалист по вратарям Виталий Варивончик.

12 января команда приступит к работе на первом сборе в Турции. Тогда тренерский штаб начнет работу в клубе.

Карьера Александра Хацкевича

Хацкевич наиболее известен по игре за киевское "Динамо" (с 1996 по 2004 год). В 2007 году он начал тренерскую карьеру, возглавив минское "Динамо". Кроме того, работал в таких командах:

Сборная Белоруссии (до 18 лет) - 2008

"Витебск" - 2008

Сборная Украины (ассистент) - 2010-2011

"Динамо-2" (Киев) - 2013-2014

Сборная Белоруссии - 2014-2016

"Динамо" (Киев) - 2017-2019

"Ротор" Волгоград

"Ротор" в последний раз играл в высшем дивизионе чемпионата России в 2004 году. Сейчас команда выступает в ФНЛ. Волгоградцы ушли на перерыв лидерами.

Клуб выступает на стадионе "Волгоград Арена", который вмещает 45,5 тысяч зрителей.