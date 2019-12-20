"Ротор" объявил о назначении белорусского специалиста Александра Хацкевича на пост главного тренера команды. Также работу с волгоградцами начнут тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и специалист по вратарям Виталий Варивончик.
12 января команда приступит к работе на первом сборе в Турции. Тогда тренерский штаб начнет работу в клубе.
Хацкевич наиболее известен по игре за киевское "Динамо" (с 1996 по 2004 год). В 2007 году он начал тренерскую карьеру, возглавив минское "Динамо". Кроме того, работал в таких командах:
"Ротор" в последний раз играл в высшем дивизионе чемпионата России в 2004 году. Сейчас команда выступает в ФНЛ. Волгоградцы ушли на перерыв лидерами.
Клуб выступает на стадионе "Волгоград Арена", который вмещает 45,5 тысяч зрителей.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.