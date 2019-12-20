"Динамо" продлило контракт с главным тренером Новиковым

Московское "Динамо" объявило о продлении контракта с главным тренером команды Кириллом Новиковым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

Также контракты продлили тренеры Виталий Гришин и Дмитрий Изотов. В скором времени штаб Новикова пополнят специалист по физподготовке и еще один тренер.

"Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Все-таки в "Динамо" прошла почти вся моя жизнь. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результата и занимала те позиции, которых достойна и которые должна занимать", - заявил Новиков после подписания.

Карьера Кирилла Новикова

Новиков - воспитанник московского "Динамо". Провел 26 матчей за основную команду с 1999 по 2002 год. Завершил игровую карьеру из-за тяжелой травмы спины.

С 2007 года работает тренером в структуре "Динамо". За это время тренировал СДЮСШОР "Динамо", молодежную команду, "Динамо-2" и академию "Динамо".

8 октября 2019 был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо". 8 ноября был утвержден наставником команды на постоянной основе.

После назначения Новикова "Динамо" выдало серию из шести матчей без поражений - 4 победы и 2 ничьи. Проиграла команда в последнем туре осенней части РПЛ "Зениту" (0:3). Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.