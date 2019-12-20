Игорь Гоцул, президент федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), рассказал о том, что у национальной сборной возникли проблемы с финансированием. Из-за этого украинцы рискуют пропустить Олимпиаду-2020 в Токио.
По словам Гоцула, ФЛАУ направила все оставшиеся средства на то, чтобы оплатить тренировочные сборы тех спортсменов, которые находятся за границей, а также вернуть их домой.
"Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале", - приводит dialog.ua слова Гоцула.
Кроме того, президент ФЛАУ заявил, что по распоряжению правительства заблокирован счет, на котором находятся накопленные деньги. Эти средства не могут быть использованы для команды.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.