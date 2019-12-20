Сборная Украины по легкой атлетике рискует пропустить Олимпиаду-2020

Игорь Гоцул, президент федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ), рассказал о том, что у национальной сборной возникли проблемы с финансированием. Из-за этого украинцы рискуют пропустить Олимпиаду-2020 в Токио.

По словам Гоцула, ФЛАУ направила все оставшиеся средства на то, чтобы оплатить тренировочные сборы тех спортсменов, которые находятся за границей, а также вернуть их домой.

"Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе-феврале", - приводит dialog.ua слова Гоцула.

Кроме того, президент ФЛАУ заявил, что по распоряжению правительства заблокирован счет, на котором находятся накопленные деньги. Эти средства не могут быть использованы для команды.