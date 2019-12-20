Зозуля объяснил, почему не считает себя нацистом

Украинский футболист Роман Зозуля выступил с заявлением по поводу скандала с фанатами "Райо Вальекано". Нападающий отверг обвинения в нацизме и рассказал свою версию происходящего.

В воскресенье, 15 декабря, был приостановлен матч "Райо Вальекано" - "Альбасете" из-за того, что фанаты хозяев скандировали "Зозуля - нацист".

Зозуля в войне на Донбассе

Зозуля заявил, что его фонд не покупал вооружений для украинской армии, а приобретал одежду, еду и медицинское оборудование. По словам футболиста, он считает себя патриотом Украины.

"Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Люди пытались помочь армии. Мой фонд никогда не покупал оружие или военную технику. Единственное, мы приобретали оборудование для спасения человеческих жизней: машины "скорой помощи", еду, одежду и прочее. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом - не преступление. Когда вы постоянно посещаете больницы и не перестаете видеть страдающих людей, которые были ранены на поле боя, нельзя оставаться в стороне. Именно поэтому я нахожусь в этом фонде. Мы знаем, что война - это нечто ужасное. Я считаю себя патриотом, который должен помогать своей стране. Наша ассоциация помогает больницам и людям, которые болеют раком. Я очень мало рассказал о том, чем мы занимаемся, но мог бы углубиться в эту тему", - заявил Зозуля.

Зозуля и "Райо Вальекано"

Также Зозуля вспомнил начало конфликта с фанатами "Райо". По его словам, некоторые болельщики команды воюют против ВСУ.