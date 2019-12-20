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Зозуля объяснил, почему не считает себя нацистом

Спорт » Командные виды » Футбол

Украинский футболист Роман Зозуля выступил с заявлением по поводу скандала с фанатами "Райо Вальекано". Нападающий отверг обвинения в нацизме и рассказал свою версию происходящего.

В воскресенье, 15 декабря, был приостановлен матч "Райо Вальекано" - "Альбасете" из-за того, что фанаты хозяев скандировали "Зозуля - нацист".

Зозуля в войне на Донбассе

Зозуля заявил, что его фонд не покупал вооружений для украинской армии, а приобретал одежду, еду и медицинское оборудование. По словам футболиста, он считает себя патриотом Украины.

"Когда началась война в моей стране, у нас не было армии. Люди пытались помочь армии. Мой фонд никогда не покупал оружие или военную технику. Единственное, мы приобретали оборудование для спасения человеческих жизней: машины "скорой помощи", еду, одежду и прочее. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом - не преступление.

Когда вы постоянно посещаете больницы и не перестаете видеть страдающих людей, которые были ранены на поле боя, нельзя оставаться в стороне. Именно поэтому я нахожусь в этом фонде. Мы знаем, что война - это нечто ужасное. Я считаю себя патриотом, который должен помогать своей стране. Наша ассоциация помогает больницам и людям, которые болеют раком. Я очень мало рассказал о том, чем мы занимаемся, но мог бы углубиться в эту тему", - заявил Зозуля.

Зозуля и "Райо Вальекано"

Также Зозуля вспомнил начало конфликта с фанатами "Райо". По его словам, некоторые болельщики команды воюют против ВСУ.

"Теперь я хочу вернуться в то время, когда я перешел в "Райо Вальекано". После подписания контракта я посетил офис в Мадриде, где узнал, что они не хотят, чтобы я выступал за их команду. Я спросил, почему, и они сказали мне, что я фашист. Они не хотели, чтобы я играл в их команде. Это был первый раз, когда они назвали меня фашистом. Оскорбления в мой адрес они объяснили тем, что я помогаю своей армии, своей стране, а они помогают другой армии. Я просто хочу передать слова одного из них. Шесть человек из фанатского движения Райо сражаются на другом конце, не за мою страну.

Вот так все и началось. Люди, которые воюют за другую армию, делают это за деньги. Фотографии, которые все видели, появились позже, после чего они стали называть меня нацистом. Отмечу, что сначала меня называли фашистом, а затем нацистом и расистом. Мой лучший друг - Жереми Бела, и мне абсолютно все равно, у кого какой цвет кожи и национальность. Мы все одинаковые. Вы можете спросить у моих бывших одноклубников из "Бетиса" или партнеров по команде из "Альбасете". Никогда не было никаких проблем с этим. Человек, который обвинил меня в том, что я фашист, ссылался на мои татуировки, но я могу их показать.

Я хотел поговорить с ними, объяснить ситуацию. Они уже знали обо мне всю информацию, потому что воюют в Донбассе, за другую сторону", - заявил Зозуля. 

Темы футбол нацизм роман зозуля фк райо вальекано
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