Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-лист на женский спринт третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси. Откроет гонку чешская спортсменка Люси Чарватова.
На старт выйдут российские биатлонистки Светлана Миронова, Екатерина Юрлова, Кристина Резцова, Лариса Куклина и Тамара Воронина.
Гонка начнется в 15.55 по московскому времени. Полный старт-лист женского спринта в Анси можно посмотреть здесь.
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