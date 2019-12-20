Опубликованы стартовые номера российских биатлонисток на спринт в Анси

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-лист на женский спринт третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси. Откроет гонку чешская спортсменка Люси Чарватова.

На старт выйдут российские биатлонистки Светлана Миронова, Екатерина Юрлова, Кристина Резцова, Лариса Куклина и Тамара Воронина.

Стартовые номера биатлонисток на спринт в Анси

17 - Светлана Миронова

24 - Екатерина Юрлова

50 - Кристина Резцова

54 - Лариса Куклина

98 - Тамара Воронина

Гонка начнется в 15.55 по московскому времени. Полный старт-лист женского спринта в Анси можно посмотреть здесь.