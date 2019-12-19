Фуркад не выиграл домашний спринт в Анси, россиян нет в десятке

На этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси завершилась спринтерская гонка. Победу одержал немец Бенедикт Долль, который прошел дистанцию без промахов за 23 минуты 22,1 секунды.

Второй результат показал норвежец Тарьей Бё, отстав от победителя на 9,4 секунды. Третье место занял француз Кантен Фийон Майе с отставанием 11,3 секунды.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он закрыл все мишени, но ходом отстал от Долля на 44,8 секунды. В итоге 11-й результат.

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад не смог удачно выступить в домашнем спринте. Олимпийский чемпион допустил 2 промаха и отстал на 46,0 секунд.

Результаты российских спортсменов