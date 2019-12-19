Путин рассказал о перспективах проведения в России ЧМ по волейболу

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос о проведении чемпионата мира по волейболу-2022. Ранее WADA приняло решение запретить на территории России проведение крупных международных соревнований.

Чемпионат мира по волейболу-2022 должен пройти с 26 августа по 11 сентября в России по решению Международной федерации волейбола. Игры состоятся в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Уфе, Красноярске, Кемерове, Новосибирске, Ярославле.