Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос о проведении чемпионата мира по волейболу-2022. Ранее WADA приняло решение запретить на территории России проведение крупных международных соревнований.
Чемпионат мира по волейболу-2022 должен пройти с 26 августа по 11 сентября в России по решению Международной федерации волейбола. Игры состоятся в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Уфе, Красноярске, Кемерове, Новосибирске, Ярославле.
"WADA не запретила проводить эти соревнования. Повнимательней почитаем, что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить их.
Чемпионат Европы по футболу же всё равно будет, я недавно ведь встречался с руководителем, и он прямо сказал: "Билеты проданы". WADA же им не вернёт деньги за билеты. Ерунда.
И, повторюсь, думаю, что и чемпионат по волейболу пройдёт. Надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе и арбитражного суда, а тогда мы и поймём, в каком положении мы находимся.
Российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята, они ещё не раз порадуют нас своими блестящими победами", — заявил Путин.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.