Наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию совету учредителей агентства подать апелляцию на решение WADA от 9 декабря. Решение принято на заседании совета 19 декабря.
"Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА, набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА. В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении WADA, мы приняли решение не соглашаться с этим решением", - сказал глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в комментарии ТАСС.
В наблюдательный совет РУСАДА входят семь человек:
После решения совета учредителей РУСАДА передаст свою позицию WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно уведомить CAS об апелляции.
После этого будет назначен арбитраж из трех судей, которые могут рассмотреть вопрос в срочном порядке. Ожидать решение CAS можно спустя 3-4 месяца, то есть в апреле.
Решение CAS обязательно к исполнению. Жалоба может быть подана только на процессуальные нарушения.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.