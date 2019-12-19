РУСАДА решило подать апелляцию против WADA в CAS

Наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию совету учредителей агентства подать апелляцию на решение WADA от 9 декабря. Решение принято на заседании совета 19 декабря.

"Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА, набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА. В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении WADA, мы приняли решение не соглашаться с этим решением", - сказал глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в комментарии ТАСС.

Кто принимал решение

В наблюдательный совет РУСАДА входят семь человек:

Александр Ивлев.

Владимир Чехонин.

Сергей Хрычиков.

Андрей Миняев.

Елена Исинбаева.

Сергей Рязанский.

Андрей Строкин.

Процедура апелляции в CAS

После решения совета учредителей РУСАДА передаст свою позицию WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно уведомить CAS об апелляции.

После этого будет назначен арбитраж из трех судей, которые могут рассмотреть вопрос в срочном порядке. Ожидать решение CAS можно спустя 3-4 месяца, то есть в апреле.

Решение CAS обязательно к исполнению. Жалоба может быть подана только на процессуальные нарушения.