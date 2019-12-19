ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных, с которым команды войдут в 2020 год. Возглавляет список Бельгия, которая была первой и в прошлом году.
В первую десятку рейтинга ФИФА входят команды Франции, Бразилии, Англии, Уругвая, Хорватии, Португалии, Испании, Аргентины и Колумбии.
Сборная России набрала 1470 очков и заняла 38 место в рейтинге. Это лучший результат команды, начиная с 2015 года. Худший показатель россиян - 64 место по итогам 2017 года.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.