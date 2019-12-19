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Источник Правда.Ру

Сборная России завершила год в четвертом десятке рейтинга ФИФА

Спорт » Командные виды » Футбол

ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных, с которым команды войдут в 2020 год. Возглавляет список Бельгия, которая была первой и в прошлом году.

В первую десятку рейтинга ФИФА входят команды Франции, Бразилии, Англии, Уругвая, Хорватии, Португалии, Испании, Аргентины и Колумбии.

Топ-10 команд в рейтинге ФИФА

  1. Бельгия - 1765
  2. Франция - 1733
  3. Бразилия - 1712
  4. Англия - 1661
  5. Уругвай - 1645
  6. Хорватия - 1642
  7. Португалия - 1639
  8. Испания - 1636
  9. Аргентина - 1623
  10. Колумбия - 1622

Россия в рейтинге ФИФА

Сборная России набрала 1470 очков и заняла 38 место в рейтинге. Это лучший результат команды, начиная с 2015 года. Худший показатель россиян - 64 место по итогам 2017 года.

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