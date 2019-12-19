Сборная России завершила год в четвертом десятке рейтинга ФИФА

ФИФА опубликовала рейтинг национальных сборных, с которым команды войдут в 2020 год. Возглавляет список Бельгия, которая была первой и в прошлом году.

В первую десятку рейтинга ФИФА входят команды Франции, Бразилии, Англии, Уругвая, Хорватии, Португалии, Испании, Аргентины и Колумбии.

Топ-10 команд в рейтинге ФИФА

Бельгия - 1765 Франция - 1733 Бразилия - 1712 Англия - 1661 Уругвай - 1645 Хорватия - 1642 Португалия - 1639 Испания - 1636 Аргентина - 1623 Колумбия - 1622

Россия в рейтинге ФИФА

Сборная России набрала 1470 очков и заняла 38 место в рейтинге. Это лучший результат команды, начиная с 2015 года. Худший показатель россиян - 64 место по итогам 2017 года.