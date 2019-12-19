Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции высказался о решении WADA от 9 декабря. Всемирное антидопинговое агентство отстранило команду России от крупных международных соревнований на четыре года.
Путин назвал решение WADA, не соответствующим здравому смыслу и Олимпийской хартии. По его мнению, вердикт агентства носит политический оттенок.
"Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас к Олимпийскому комитету России претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом, а мы должны помогать и содействовать.
Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, тогда наказание совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов "чистые", как можно налагать санкции на них?", - заявил Путин.
9 декабря WADA рассмотрело выводы своего комитета по соответствию по делу о махинациях с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Агентство приняло следующие санкции к России:
Решение по России принимали 12 членов исполкома:
Причина возможных антироссийских санкций - якобы имевшие место подтасовки данных в московской лаборатории. ВАДА обвинило Россию в том, что изменения в базу данных вносились для того, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
19 декабря РУСАДА рассмотрит возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Также оспорить вердикт WADA имеет право ОКР или международные федерации.
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