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Источник Правда.Ру

Путин рассказал о своей реакции на решение WADA по России

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции высказался о решении WADA от 9 декабря. Всемирное антидопинговое агентство отстранило команду России от крупных международных соревнований на четыре года.

Путин назвал решение WADA, не соответствующим здравому смыслу и Олимпийской хартии. По его мнению, вердикт агентства носит политический оттенок.

"Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас к Олимпийскому комитету России претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом, а мы должны помогать и содействовать.

Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, тогда наказание совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов "чистые", как можно налагать санкции на них?", - заявил Путин.

WADA против России

9 декабря WADA рассмотрело выводы своего комитета по соответствию по делу о махинациях с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Агентство приняло следующие санкции к России:

  • лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);
  • допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;
  • запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;
  • лишить РУСАДА статуса соответствия;
  • лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет. 

Кто принимал решение

Решение по России принимали 12 членов исполкома:

  • Крэйг Риди (Великобритания).
  • Витольд Банька (Польша).
  • Линда Хеллеланд (Норвегия).
  • Данка Бартекова (Словакия).
  • Ингмар де Вос (Бельгия).
  • Угур Эрденер (Турция).
  • Андреа Сотомайор (Эквадор).
  • Камеока Йошитами (Япония).
  • Иржи Кежвал (Чехия).
  • Франческо Риччи Битти (Италия).
  • Ричард Колбэк (Австралия).
  • Амира Эль Фадиль (Судан).
  • Андреа Сотомайор (Эквадор).
  • Камеока Йошитами (Япония).

За что судят Россию

Причина возможных антироссийских санкций - якобы имевшие место подтасовки данных в московской лаборатории. ВАДА обвинило Россию в том, что изменения в базу данных вносились для того, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Апелляция России

19 декабря РУСАДА рассмотрит возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Также оспорить вердикт WADA имеет право ОКР или международные федерации.

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