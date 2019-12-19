Путин рассказал о своей реакции на решение WADA по России

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции высказался о решении WADA от 9 декабря. Всемирное антидопинговое агентство отстранило команду России от крупных международных соревнований на четыре года.

Путин назвал решение WADA, не соответствующим здравому смыслу и Олимпийской хартии. По его мнению, вердикт агентства носит политический оттенок.

"Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас к Олимпийскому комитету России претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом, а мы должны помогать и содействовать. Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, тогда наказание совершенно естественно и справедливо. Но если подавляющее большинство спортсменов "чистые", как можно налагать санкции на них?", - заявил Путин.

WADA против России

9 декабря WADA рассмотрело выводы своего комитета по соответствию по делу о махинациях с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Агентство приняло следующие санкции к России:

лишить Россию права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира);

допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе;

запретить проведение спортивных мероприятий в России на четыре года;

лишить РУСАДА статуса соответствия;

лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

Кто принимал решение

Решение по России принимали 12 членов исполкома:

Крэйг Риди (Великобритания).

Витольд Банька (Польша).

Линда Хеллеланд (Норвегия).

Данка Бартекова (Словакия).

Ингмар де Вос (Бельгия).

Угур Эрденер (Турция).

Андреа Сотомайор (Эквадор).

Камеока Йошитами (Япония).

Иржи Кежвал (Чехия).

Франческо Риччи Битти (Италия).

Ричард Колбэк (Австралия).

Амира Эль Фадиль (Судан).

Андреа Сотомайор (Эквадор).

Камеока Йошитами (Япония).

За что судят Россию

Причина возможных антироссийских санкций - якобы имевшие место подтасовки данных в московской лаборатории. ВАДА обвинило Россию в том, что изменения в базу данных вносились для того, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Апелляция России

19 декабря РУСАДА рассмотрит возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Также оспорить вердикт WADA имеет право ОКР или международные федерации.