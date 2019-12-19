Российские футболистки сыграют со сборной Косова в марте

Сборная России по футболу среди женщин в марте 2020 года проведет перенесенный матч против команды Косова. Игра должна была состояться в октябре в Приштине, но по соображениям безопасности была перенесена УЕФА.

Позже футбольный союз принял решение разводить команды из России и Косова по разным группам. Но так как отборочный турнир женского Евро-2021 уже начался, команды будут должны сыграть друг с другом. Оба матча состоятся на нейтральном поле.

Точную дату и место проведения игры в марте 2020 года УЕФА назовет позже, сообщает ТАСС.

Отборочный турнир женского Евро-2021

Россия и Косово выступают в группе А вместе с командами Голландии, Словении, Эстонии и Турции. Россиянки ранее победили словенок (1:0) и эстонок (4:0), но уступили голландкам (0:2).

В следующий раунд выйдет победитель группы. Команда, занявшая второе место или получит путевку в финальный турнир, или продолжит отбор в плей-офф.

Россия и Косово