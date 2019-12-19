Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси

В четверг, 19 декабря во французском Анси стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой станет спринт у мужчин, который начнется в 16.15 по московскому времени.

Откроет гонку украинский биатлонист Дмитрий Пидручный. Швед Самуэльссон уйдет на старт шестым, Мартен Фуркад - 8-м, Йоханнес Бё - 34-м. Лидеры сборной России Александр Логинов и Матвей Елисеев уйдут со старта практически одновременно.

Стартовые номера россиян