"Ливерпуль" подписал японского форварда Минамино

"Ливерпуль" подписал контракт с японским нападающим "Зальцбурга" Такуми Минамино. Футболист будет выступать в новой команде под 18-м номером. Выйти на поле в футболке "красных" форвард может после 1 января 2020 года.

Другие детали трансфера не сообщаются. Ранее появилась информация о том, что "Ливерпуль" заплатит австрийскому клубу 8 млн евро за игрока. Такая сумма отступных была прописана в контракте Минамино.

Первый громкий трансфер зимы

Зимнее трансферное окно в европейских чемпионатах будет открыто на протяжении января 2020 года. "Ливерпуль" совершил первый громкий трансфер зимнего периода.

Англичане заметили японского форварда во время выступлений в Лиге чемпионов. "Ливерпуль" и "Зальцбург" выступали в одной группе. Минамино забил один из голов ворота "красных" на "Энфилд Роуд".

Карьера Такуми Минамино