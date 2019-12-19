Олимпийский чемпион Лесун поедет на Игры под любым флагом

Чемпион Олимпиады-2016 Александр Лесун готов отправиться на Олимпийские игры в Токио под нейтральным флагом. По словам спортсмена, для него это единственная возможность заработать.

Лесун на Олимпиаде в Рио опередил украинца Павла Тимощенко и мексиканца Исмаэля Эрнандеса. Также на счету Лесуна четыре золота чемпионата мира и три чемпионата Европы.

"Я собираюсь поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Боксёры, может быть, могут себе позволить не ехать, но пятиборцы не зарабатывают, как боксёры. Для нас единственный шанс где-то заработать - это Олимпийские игры. Это вообще очень важные соревнования, их не бывает в жизни много. И тратить себя, класть всю свою жизнь, а потом не ехать - это по меньшей мере странно. Думаю, много молодых спортсменов, смотря на то, что сейчас происходит, уже начинают задумываться о смене гражданства. По крайней мере, слухи такие ходят", - заявил Лесун в интервью "Медузе".

Современное пятиборье

Пятиборье включает в себя соревнования по фехтованию, плаванию, верховой езде, бегу и стрельбе. Последние два вида проводятся вместе. Спортсмены бегут четыре круга по 800 метров и стреляют на огневых рубежах.

Начиная с Олимпиад-1996 в Атланте, россияне завоевали четыре из шести золотых наград.