Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020

Французский футболист Дамьен Ле Таллек сообщил о том, что собирается получить российское гражданство. Спортсмен уже подал документы и надеется стать обладателем паспорта через несколько месяцев.

Кроме того, Ле Таллек не против поехать на Евро-2020 в составе сборной России. У игрока нет матчей за сборную Франции, поэтому он имеет право сменить и спортивное гражданство.

"Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию", - заявил Ле Таллек в интервью "Известиям".

Кто такой Дамьен Ле Таллек

Ле Таллек в юности занимался в академиях "Гавра" и "Ренна". В 2009 году перебрался в дортмундскую "Боруссию" и за три сезона провел за основную команду 8 матчей. Несмотря на это, выиграл чемпионский титул в Бундеслиге.

Сезон-2011/12 провел во втором французском дивизионе за "Нант", а после этого два сезона отыграл за ужгородскую "Говерлу". Тогда украинская команда принадлежала бизнесмену и политику Нестору Шуфричу.

В 2014 году подписал контракт с саранской "Мордовией" и полтора сезона отыграл в российской премьер-лиге. В составе команды провел 46 матчей, в которых забил два мяча. В этот период карьеры Дамьен познакомился с будущей женой. Сейчас у пары дом в Москве. По словам Ле Таллека, он часто там бывает.

Сезон-2015/16 француз доигрывал в составе белградской "Црвены Звезды". В Сербии он задержался еще на два года и завоевал с командой чемпионский титул.

В 2018 году вернулся во Францию и подписал контракт с "Монпелье". Ле Таллек является игроком основного состава команды и выходит на поле в каждом туре чемпионата.