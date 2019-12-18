Российская фигуристка Вероника Жилина на юношеском турнире в Москве исполнила четверной тулуп в произвольной программе. 11-летняя спортсменка одержала победу на этих соревнованиях.
Кроме четверного тулупа, в активе Жилиной четверной сальхов и тройной аксель. Эти прыжки спортсменка выполняла на тренировках.
11-летняя фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе. Ранее четверной тулуп на соревнованиях исполняли только её ученицы - Александра Трусова и Камила Валиева.
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