11-летняя россиянка выиграла турнир, исполнив четверной тулуп

Российская фигуристка Вероника Жилина на юношеском турнире в Москве исполнила четверной тулуп в произвольной программе. 11-летняя спортсменка одержала победу на этих соревнованиях.



11-летняя Вероника Жилина исполнила четверной тулуп.

Кроме четверного тулупа, в активе Жилиной четверной сальхов и тройной аксель. Эти прыжки спортсменка выполняла на тренировках.

11-летняя фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе. Ранее четверной тулуп на соревнованиях исполняли только её ученицы - Александра Трусова и Камила Валиева.