Дзюба, Кокорин и Мамаев попали в Топ-50 персон 2019 года

"Медиалогия" опубликовала рейтинг Топ-50 персон 2019 года. В список попали четыре спортсмена - Артем Дзюба, Александр Кокорин, Павел Мамаев и Александр Овечкин.

Возглавляет рейтинг с огромным отрывом президент России Владимир Путин. В 2019 году российские СМИ опубликовали более 3 млн сообщений о главе государства.

В первой пятерке рейтинга также Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Сергей Собянин и Сергей Лавров. Количество сообщений об этих персонах суммарно в два раза меньше, чем с упоминанием Путина.

Футболист сборной России и "Зенита" Артем Дзюба занимает в рейтинге 20-е место (102 234 упоминания). Отсидевшие в тюрьме Александр Кокорин и Павел Мамаев располагаются в третьем десятке - 23-е (95 307) и 28-е (90 356) места, соответственно.

Хабиб Нурмагомедов занимает 30-е место. На счету бойца 86 273 сообщений в СМИ. Хоккеист Александр Овечкин занимает 45-е место с 65 031 сообщений.

Рейтинг Топ-50 персон 2019 от "Медиалогии"