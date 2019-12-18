Биатлонист Самуэльссон признал Россию успешной

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон описал Россию тремя словами. Олимпийский чемпион известен неоднократными жесткими высказываниями в адрес российского спорта.

Так, ранее Самуэльссон призывал полностью отстранить Россию от спорта из-за допингового скандала. После решения WADA, которое оставило российским спортсменам возможность выступать под нейтральным флагом, швед признал правильность вердикта.

По словам Самуэльссона, он хотел бы посетить Москву. Также биатлонист признал Россию успешной.