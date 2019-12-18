Загитова рассказала о тренировках во время перерыва в карьере

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как будет поддерживать форму во время перерыва в карьере. 13 декабря спортсменка объявила о том, что не будет выступать на ближайших турнирах. Она пропустит чемпионат России, Европы и мира.

Загитова во время перерыва будет выступать в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". По словам спортсменки, тренировки перед шоу могут отличаться только по времени.

"По поводу тренировок, у меня они так же есть, а разница между тренировками в спорте и шоу в том, что для шоу порой тренироваться приходится ночью. Я благодарна Татьяне Александровне Навке за то, что пригласила меня в шоу, это новый опыт, который поможет мне в жизни", - приводит "РИА Новости" слова Загитовой.